Cani koca, eşini sopayla döverek öldürdü

Konya'nın Çumra ilçesinde Afganistan uyruklu Saadatullah İbadi (32) ile eşi Najiba İbadi (28) bir çiftlikte çalışıyordu. Çiftin arasında bilinmeyen bir nedenle büyük bir tartışma meydana geldi. Öfkeli koca eline geçirdiği sopayla eşinin kafasına defalarca vurdu. Genç kadın aldığı darbeler nedeniyle bir süre sonra baygınlık geçirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kontroller sonucunda ise talihsiz kadının hayatını kaybettiği bildirildi.

DEVLET KORUMASINDA

Katil zanlısı koca ise suç aleti ile birlikte gözaltına alındı. Adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çiftin 2 yaşındaki erkek çocukları ise koruma altına alındı.