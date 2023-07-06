Cani koca eşini ve kaynanasını öldürmüştü: Adli Tıp’ta acı manzara...

Kan donduran olay, Pınar Mahallesi Sarıyer Caddesi Boğaziçi Sitesi D Blok'ta dün akşam saat 19.45 sıralarında meydana geldi. Erdal Şahin, henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştığı eşi Nazlı Şahin ve kayınvalidesi Salime Şahin'i pompalı tüfekle vurdu.