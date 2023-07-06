Cani koca eşini ve kaynanasını öldürmüştü: Adli Tıp’ta acı manzara...

Kan donduran olay, Pınar Mahallesi Sarıyer Caddesi Boğaziçi Sitesi D Blok'ta dün akşam saat 19.45 sıralarında meydana geldi. Erdal Şahin, henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştığı eşi Nazlı Şahin ve kayınvalidesi Salime Şahin'i pompalı tüfekle vurdu.
Erdal Şahin daha sonra aynı tüfekle intihar etti. Salime Şahin'in eşi ve Erdal Şahin'in kayınpederi Mehmet Şahin eve geldiğinde korkunç manzarayla karşılaştı. Mehmet Şahin polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
ANNE VE KIZININ CENAZELERİ ADLİ TIP'TAN ALINDI
Eşi tarafından öldürülen Nazlı Şahin ve annesi Salime Şahin'in cenazeleri yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan sabah saatlerinde alındı.
Nazlı Şahin ve annesi Salime Şahin'in Tokat Reşadiye'de toprağa verileceği öğrenildi.
Eşini ve kayınvalidesini öldüren Erdal Şahin'in cenazesi ise Adli Tıp Kurumu'ndan henüz alınmadı.