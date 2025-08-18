Caninin ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Eyüpsultan Kemerburgaz Mahallesi'nde 16 Ağustos Cumartesi saat 22.00 sıralarında taksici Sefer Kaya (34 TBC 07 plakalı araç) silahlı saldırıya uğradı. Selanik Bulvarı üzerinde gerçekleşen olayda 5 kurşun isebet eden Kaya, ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılmadı. Saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişiler olay yerinden hızla kaçtı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri alırken, Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ile Eyüpsultan İlçe Emniyeti'nin ortak çalışması sonucu şüpheli Muhammed E.İ. yakalanarak gözaltına alındı.

Gayrettepe Asayiş Şube'ye götürülen şüphelinin ilk ifadesinde, "Yolda duruyordum, yanımda bir taksi durdu, içindekini hasmıma benzettim, o yüzden ateş ettim" dediği öne sürüldü. Kaçtıktan sonra cep telefonunu kırdığı öğrenilen şüpheli, emniyette susma hakkını kullandı. Kaya'nın uygulama üzerinden çağrıldığı ve şüphelinin yönlendirilmiş olabileceği ihtimali değerlendiriliyor. Cinayet Büro Amirliği soruşturmayı çok yönlü sürdürüyor.