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Giriş Tarihi: 18.10.2021 15:56 Son Güncelleme: 18.10.2021 16:02

Çankaya İlçesi Muhtarlar Derneği’nden Anıtkabir ziyareti!

ANKARA
Çankaya İlçesi Muhtarlar Derneği’nden Anıtkabir ziyareti!

Çankaya İlçesi Muhtarlar Derneği’nin yeni seçilen yönetimi, Muhtarlar Günü kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti.

Çankaya İlçesi Muhtarlar Derneği'nin yeni seçilen yönetimi, Çankaya ilçesindeki muhtarların yoğun katılımıyla Muhtarlar Günü'nü anmak amacıyla Anıtkabir'e ziyarette bulunarak mozoleye çelenk bıraktılar. Çankaya İlçesi Muhtarlar Derneği Başkanı Özgür Özdemir, Anıtkabir Özel Defteri'ne tüm muhtarlar adına yazıp imzaladığı, "Çankaya ilçesi muhtarları olarak huzurunuzdayız. Emanetiniz olan Cumhuriyetin ilelebet bekçileriyiz. Ruhunuz şad olsun" cümleleri ile Mustafa Kemal Atatürk'e ve onun ilkelerine olan bağlılıklarını ifade etti.
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Çankaya İlçesi Muhtarlar Derneği’nden Anıtkabir ziyareti!
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