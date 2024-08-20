Çankırı’daki orman yangını kontrol altına alındı: 44 hektar alan zarar gördü

Ilgaz ilçesi Keseköy mevkisinde dün saat 17.00 sıralarında orman yangını çıktı. Orman İşletme Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri ile itfaiye ve jandarma ekipleri yangın bölgesine sevk edildi.

4 KÖYDE YAŞAYAN YAKLAŞIK 125 KİŞİ VE BESİ HAYVANLARI GÜVENLİ BÖLGELERE TAHLİYE EDİLDİ.

Rüzgarın etkisiyle alevler çevreye yayılarak yerleşim yerlerini tehdit etti. Bu nedenle 4 köyde yaşayan yaklaşık 125 kişi ve besi hayvanları güvenli bölgelere tahliye edildi. Ekipler, gece boyunca havadan ve karadan alevlerle mücadelesini sürdürdü.Bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle çalışmalar güçlükle yürütüldü.

YANGINDA YAKLAŞIK 44 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ

4 farklı noktada etkili olan yangın, havadan ve karadan yürütülen çalışmalar sonucu sabaha karşı kontrol altına alındı.Çankırı Valisi Fırat Taşolar, yangın bölgesinde incelemelerde bulundu. Vali Taşolar, devam eden soğutma çalışmalarına ilişkin yetkililerden bilgi aldı. Yangında yaklaşık 44 hektar alanın zarar gördüğü öğrenildi.Yangının çıkış nedeniyle ilgili ise soruşturma sürüyor