Cankurtaran drone’lar hızır gibi yetişiyor

Antalya'da son dönem yaşanan boğulma olaylarına karşı teknolojik bir çözüm olarak geliştirilen Cankuş Cankurtaran Drone'lar, her an göreve hazır bir şekilde sahil güvenliğini sağlamak için bekliyor.Cankuş Cankurtaran Drone işletme sahibi Erdoğan Budak, cankurtaran drone'ların gelişmiş teknolojik altyapısı sayesinde boğulma vakalarına hızlı müdahale edebildiğini ve güvenlik önlemlerinde çığır açtığını belirterek turizmcilere hizmet için her daim hazır olduklarını söyledi.Budak, Mısır'daki turizm otoritelerinin de bu yenilikçi güvenlik teknolojisine ilgi gösterdiğini ve gelecekte bu teknolojiyi Mısır'a ihraç etmeyi planladıklarını ifade etti. Cankuş drone'larının deniz güvenliğine yönelik hızlı ve etkili çözümler sunması sayesinde hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çektiği belirtiliyor.Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği tarafından düzenlenen ekim ayı geleneksel yemeğinde turizmcilerle bir araya gelirken konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Şahin, işletmelere bu konuda daha fazla sorumluluk üstlenme çağrısında bulundu.