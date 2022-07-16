Haberler Yaşam Haberleri CANLI ALTIN FİYATLARI 16 Temmuz 2022 Cumartesi | Bugün Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü yükseldi mi?
Giriş Tarihi: 16.7.2022 08:06

CANLI ALTIN FİYATLARI 16 Temmuz 2022 Cumartesi | Bugün Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü yükseldi mi?

‘’Altın fiyatları ne kadar oldu?’’ sorusunun yanıtı, güncel olarak araştırılıyor. Yatırımcıların gözdesi olan altının fiyatı, hem gün içerisinde hem de haftalık bazda hareketli bir grafik çizerken alış satış değerleri de değişebiliyor. Altına yatırım yapmak isteyen vatandaşlar altın piyasasındaki son durumu araştırıyor. Kapalıçarşı'dan gelen anlık rakamlara göre; gram altın bugün 955 liradan, cumhuriyet altını ise 6.628 liradan işlem görüyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 16 Temmuz 2022 Cumartesi güncel altın fiyatları ve canlı takip ekranı.

CANLI ALTIN FİYATLARI 16 Temmuz 2022 Cumartesi | Bugün Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü yükseldi mi?

Altın fiyatları, günlük olarak takip edilen ve en çok araştırılan konuların başında geliyor. İyi bir yatırım aracı olarak kabul edilen altının fiyatı, ABD enflasyon rakamları, döviz kuru, ons değerindeki hareketlilik nedeniyle dalgalı seyir izlemeye devam ediyor. Altına yatırım yapmak isteyen vatandaşlar ise altın piyasasındaki son durumu merak ediyor. Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı, anlık rakamlara göre 955 liradan işlem görüyor. Peki; altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ata, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? 16 Temmuz 2022 Cumartesi canlı ve anlık altın fiyatları.

16 TEMMUZ 2022 CUMARTESİ GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 882,76

SATIŞ: 928,17

ATA ALTIN

ALIŞ: 6.485,00

SATIŞ: 6.695,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 6.529,00

SATIŞ: 6.628,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 6.320,00

SATIŞ: 6.502,00

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YARIM ALTIN

ALIŞ: 3.160,00

SATIŞ: 3.263,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.585,00

SATIŞ: 1.631,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 955,07

SATIŞ: 955,87 TL

18 AYAR ALTIN

ALIŞ: 717,85

SATIŞ: 718,70

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CANLI ALTIN FİYATLARI 16 Temmuz 2022 Cumartesi | Bugün Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü yükseldi mi?
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