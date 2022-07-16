CANLI ALTIN FİYATLARI 16 Temmuz 2022 Cumartesi | Bugün Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü yükseldi mi?

Altın fiyatları, günlük olarak takip edilen ve en çok araştırılan konuların başında geliyor. İyi bir yatırım aracı olarak kabul edilen altının fiyatı, ABD enflasyon rakamları, döviz kuru, ons değerindeki hareketlilik nedeniyle dalgalı seyir izlemeye devam ediyor. Altına yatırım yapmak isteyen vatandaşlar ise altın piyasasındaki son durumu merak ediyor. Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı, anlık rakamlara göre 955 liradan işlem görüyor. Peki; altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ata, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? 16 Temmuz 2022 Cumartesi canlı ve anlık altın fiyatları.