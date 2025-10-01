Sumud Filosu son dakika: Katil İsrail’in müdahalesi başladı: Filo ile iletişim koptu

"SİVİLLERİ KATLEDEN BİR TOPLULUKLA KARŞI KARŞIYA GELEBİLİRİZ"

Bebeklerin de bulunduğu sivilleri katleden bir toplulukla karşı karşıya gelebiliriz. Üzerimizde insansız hava araçları uçuyor. Ablukanın ardından gemilerimizin durdurulup alıkonulması durumu söz konusu olabilir. Bu durum en iyi senaryo. Daha kötü senaryolarda daha ağır saldırılar ve personelimize yönelik vurgu görülebilir. Filomuza yönelik saldırı riski bulunuyor. Tüm bunların planlı tatbikatlar sonucu ortaya konulduğunu düşünüyorum; burada görevli olanlar bu ihtimalleri bilerek hareket ediyor olabilir. Bizler, yardım götürmek ve ihtiyaç sahiplerine destek sağlamak için bir araya gelmiş bir topluluğuz ve gerektiğinde karşılık vermeye hazırız."

"BU BENDEN ALDIĞINIZ SON MESAJ OLABİLİR"

Türk Aktvist Emin Aydın ise 12 İsrail gemisinin 10 mil kadar yaklaştığı gemiye 10 dakika uzaklıkta olduğunu açıkladı. Aydın, "Yaklaşık 10 dk önce 6 mil açığımızda bekleyen 14-15 tane İsrail gemisi olduğunun haberini aldık. Bu benden aldığınız son mesaj olabilir. Bir müdahele bekliyoruz. Eğer bir müdahale olmazsa inşallah yarın Gazze kıyılarında olacağız" dedi.