Sumud Filosu son dakika: Katil İsrail’in müdahalesi başladı: Filo ile iletişim koptu

Son dakika haberleri: İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na fiziki müdahale başladı.
İsrail gemileri, Sumud Filosu'nu kuşattı. İsrail askerleri filoda bulunan Alma gemisindeki aktivistleri alıkoydu
Türk Aktivis Emin Aydın, A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada, İsrail gemilerinin önde bulunan gemilere çok yaklaştığını belirterek, "Her an gemilere çıkabilirler. Bizler hep birlikte şehitlik duaları ediyoruz." dedi.
Sumud Filosu'nda saldırı alarmı
Filoda yer alan Türk Aktivist Muhammed Fatih, A Haber ekranlarında, "Birkaç saat içinde saldırı olabilir. Yardımları Gazze'ye ulaştıracağız" açıklamasında bulundu.
Muhammed Fatih, şu ifadeleri kullandı:
"6 mil ötemizde bir donanmanın bulunduğuna dair ciddi bir ihtimal var. Yaklaşık yarım saat önce bölgede çok yoğun bir gemi hareketliliği gözlemlendi. Büyük ihtimalle, yarım saat içinde doğrudan temas halinde olabiliriz. Bu noktalar, daha önce saldırıların gerçekleştiği yerler. 13'ten fazla geminin bir hat üzerinde konuşlandığına dair bilgiler mevcut. Ayrıca üzerimizden savaş uçaklarının geçtiği bildiriliyor. İnsani koridor açmak, yardımları Gazze'ye ulaştırmak ve tüm dünyanın gözü önünde yaşanan bu ablukanın sona erdirilmesi artık ertelenemez bir sorumluluktur. Görünen o ki, önümüzde bizleri bekleyen ciddi bir tehlike var.
Bebeklerin de bulunduğu sivilleri katleden bir toplulukla karşı karşıya gelebiliriz. Üzerimizde insansız hava araçları uçuyor. Ablukanın ardından gemilerimizin durdurulup alıkonulması durumu söz konusu olabilir. Bu durum en iyi senaryo. Daha kötü senaryolarda daha ağır saldırılar ve personelimize yönelik vurgu görülebilir. Filomuza yönelik saldırı riski bulunuyor. Tüm bunların planlı tatbikatlar sonucu ortaya konulduğunu düşünüyorum; burada görevli olanlar bu ihtimalleri bilerek hareket ediyor olabilir. Bizler, yardım götürmek ve ihtiyaç sahiplerine destek sağlamak için bir araya gelmiş bir topluluğuz ve gerektiğinde karşılık vermeye hazırız."
"BU BENDEN ALDIĞINIZ SON MESAJ OLABİLİR"
Türk Aktvist Emin Aydın ise 12 İsrail gemisinin 10 mil kadar yaklaştığı gemiye 10 dakika uzaklıkta olduğunu açıkladı. Aydın, "Yaklaşık 10 dk önce 6 mil açığımızda bekleyen 14-15 tane İsrail gemisi olduğunun haberini aldık. Bu benden aldığınız son mesaj olabilir. Bir müdahele bekliyoruz. Eğer bir müdahale olmazsa inşallah yarın Gazze kıyılarında olacağız" dedi.
Onlarca gemiden oluşan Küresel Sumud Filosu, günlerdir Gazze'ye doğru yol alıyor. Filoda özellikle tıbbi yardım malzemeleri olmak üzere çok miktarda insani yardım bulunuyor. Bu, bugüne kadar Gazze'ye doğru toplu şekilde çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.
Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü.