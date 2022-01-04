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Giriş Tarihi: 4.1.2022 09:31 Son Güncelleme: 4.1.2022 09:37

Canlı yayınlı vurgun yaptılar! 38 gözaltı var

EMİR SOMER EMİR SOMER
Canlı yayınlı vurgun yaptılar! 38 gözaltı var

İstanbul Siber Polisleri; bir sosyal medya uygulaması üzerinden canlı yayın yapan ve canlı yayına katılan kişilerin kredi kartı şifre ve bilgilerini çalarak hesaplarını boşaltan bir çeteyi çökertti.

İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; bir sosyal medya uygulaması üzerinden canlı yayın yapan ve canlı yayına katılan kişilerin kredi kartı bilgilerini çalan bir çeteyi tespit etti. Şifreleri çalınan kredi kartları ile uygulamalar üzerinden para transferleri gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Muğla, Aydın, Eskişehir, Kocaeli, Balıkesir, Manisa ve Denizli'de çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı. 6'sı 18 yaşından küçük 44 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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Canlı yayınlı vurgun yaptılar! 38 gözaltı var
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