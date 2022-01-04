Canlı yayınlı vurgun yaptılar! 38 gözaltı var

İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; bir sosyal medya uygulaması üzerinden canlı yayın yapan ve canlı yayına katılan kişilerin kredi kartı bilgilerini çalan bir çeteyi tespit etti. Şifreleri çalınan kredi kartları ile uygulamalar üzerinden para transferleri gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Muğla, Aydın, Eskişehir, Kocaeli, Balıkesir, Manisa ve Denizli'de çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı. 6'sı 18 yaşından küçük 44 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.