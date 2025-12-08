Haberler Yaşam Haberleri ÇARPINTI 13. BÖLÜM İZLEME EKRANI: Star TV ile Çarpıntı final bölümü full izle
Giriş Tarihi: 8.12.2025 07:36

ÇARPINTI 13. BÖLÜM İZLEME EKRANI: Star TV ile Çarpıntı final bölümü full izle

Star TV’nin pazar akşamları izleyiciyle buluşan dizisi Çarpıntı, final bölümüyle ekran macerasını noktalıyor. 13. bölümüyle veda eden yapımda hikâye sona ererken, izleyiciler final bölümü izlemek için araştırmalarını hızlandırdı. İşte Çarpıntı final bölümü izle linki ve detaylar…

Çarpıntı dizisi, Star TV ekranlarında yayınlanan final bölümüyle izleyicilere veda ediyor. Pazar günleri ekrana gelen yapım, 13. bölümüyle hikâyesini tamamlıyor. Dizinin son bölümünü kaçırmak istemeyen izleyiciler "Çarpıntı final bölümü izle" aramalarını yoğunlaştırdı. İşte Çarpıntı 13. bölüm izle linki:

Star TV ekranlarında takip edilen dizinin final bölümü yayınlandığında aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.startv.com.tr/dizi/carpinti/bolumler

Meryem'in ölümünün ardından Alkan Konağı yasa boğulmuştur. Aslı, hem bu kaybın ağırlığıyla hem de Serkan'la yaptığı gizli anlaşmanın sonuçlarıyla baş etmeye çalışır.

Serkan, anne ve babasının boşanmasının da etkisiyle iyice kontrolden çıkar; Aslı'yı sağlık raporu ve nikâh için sıkıştırarak onu geri dönüşü zor bir yola sürükler. Aslı, Serkan'dan Aras'ı uzak tutmak için Figen'den yardım ister. Figen ise Dubai'deki şube açılışını bahane ederek Aras'ı birkaç günlüğüne şehirden göndermeye çalışır. Aslı, Aras'ın hayatını tehlikeye atmamak için kendi duygularıyla büyük bir savaş vermektedir. Öte yandan, Aras ve Aslı'nın yerini Halit'e verenin Reyhan olduğunu öğrenen Hülya, bu bilgiyi güçlü bir koza dönüştürür. Aslı'nın da gerçeği öğrendikten sonra Reyhan'la arasındaki bağda geri dönülmez bir kırılma yaşanır.

Aslı, Reyhan'ı bencillikle suçlayarak artık onunla yaşamak istemediğini söyler; evi terk eder ve annesi Hülya'nın evine geri döner. Reyhan'ın çöküşü, Hülya'nın zafer hissi ve Serkan'la yaklaşan nikâh ihtimali; hem Alkanlar hem de Hülya cephesi için çok daha büyük bir krizin kapısını aralar.

