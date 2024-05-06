Çarptığı kadın hayatını kaybetti: “Damdan otobüsün üzerine atladığını düşündüm” dedi

Adana'da özel halk otobüsü şoförü O.Ö.'nun (45) çarparak ölümüne neden olduğu Fadime Günindi (67) toprağa verildi. Öte yandan kazaya ilişkin araç içi kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, yolun karşısına geçmek için hamle yapan Günindi'nin, şoför O.Ö.'nün başka bir yöne baktığı sırada otobüsün altında kaldığı anlar yer aldı. Polis merkezindeki ifadesinde, "Sesi duyunca birinin, çatıdan otobüsün üzerine atladığını düşündüm. Kazaya karışan kişiyi kesinlikle görmedim. Durunca fark ettim, pişmanım" diyen O.Ö., sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

EVİNE DÖNERKEN

Kaza, önceki gün saat 16.30 sıralarında Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi'nde meydana geldi. Evine dönen Fadime Günindi'ye, sokakta yürüdüğü sırada şoför O.Ö.'nün kullandığı özel halk otobüsü çarptı. Otobüsün altında kalan Günindi, birkaç metre sürüklendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Günindi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayı duyup olay yerine gelen Günindi'nin yakınları feryat edip, gözyaşı döktü. Gözaltına alınan şoför O.Ö., Yüzüncüyıl Polis Merkezi'ne götürüldü.

KAZA ANI ORTAYA ÇIKTI

Adana Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsisinin ardından ailesi tarafından teslim alınan Günindi'nin cenazesi, Kabasakal Mezarlığı'nda düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Öte yandan kazaya ilişkin araç içi kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, yolun karşısına geçmek için hamle yapan Günindi'nin, şoför O.Ö.'nün başka bir yöne baktığı sırada otobüsün altında kaldığı anlar yer aldı. O.Ö.'nün seyir halindeyken ses duyması üzerine, otobüsü durdurduğu görüldü.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Polis merkezindeki ifadesinde, "Sesi duyunca birinin, damdan otobüsün üzerine atladığını düşündüm. Kazaya karışan kişiyi kesinlikle görmedim. Durunca fark ettim, pişmanım" diyen O.Ö., adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan sürücü adli kontrol şartıyla serbest kaldı.