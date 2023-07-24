Çarşamba-perşembe 40’ları göreceğiz sıcak çarpmasına dikkat

Başta Avrupa ve ülkemizi de içine alan Akdeniz havzası olmak üzere dünya genelinde yaşanan kavurucu sıcaklarla ilgili özellikle önümüzdeki 3 gün için önemli bir uyarı geldi. Yarından itibaren sıcaklıklar rekor seviyelere ulaşarak güneş altında adeta termometreleri çatlatacak. SABAH'a konuşan Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Genel Müdürü Şahin Şahbaz, "Batıdan başlayarak çarşamba gününden itibaren sıcaklıklar artacak. Çarşamba, perşembe ve cuma günleri ciddi sıcaklıklar yaşayacağız. 40 dereceleri görebiliriz. Şu ana kadar bu yıl içinde herhangi bir sıcaklık rekoru kırmadık. Önümüzdeki aylarda olabilir. Genelde sıcaklıklar ağustos ayında en yüksek seviyeye ulaşıyor. Bunun etkisi tüm ülkede de hissedilecek" dedi.Daha yazın yarısı duruyor, ağustosta büyük sıcaklıklar yaşayabiliriz" dedi. Şahbaz, cuma günüden itibaren batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerindeyken bir günde mevsim normallerine dönüleceğini de söyleyerek "Sıcaklar pik noktasını gördükten sonra hızlı bir düşüş olacak. Yurdun özellikle Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yağışlar da artacak.Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'nde görevli Dahiliye Uzman Dr. Pelin Köprücü Arslan, "Geçen yıl Avrupa'da sıcak çarpmasından dolayı 60 bine yakın kişi vefat etti. Sıcak çarpması ölümcül oluyor, olmasa dahi daha sonrasında kalıcı organ hasarı bırakabiliyor. Yüksek ateş, kuru ve kızarık cilt, kalp atım hızında artış, baş dönmesi, baş ağrısı ve hatta komaya kadar giden hastalarımız olabiliyor. 10.00-16.00 arasında dışarı çıkmamaya çalışın. En az 2.5 ila 3 litre su tüketin. Güneş altında spor yapmayın" dedi.