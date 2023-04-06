Çarşı davasında rapor bekleniyor

İstanbul 13.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada 4 tutuksuz sanık ile sanık avukatları hazır bulundu. Dosyaya eklenen görüntü kayıtlarının incelenerek kayıtların sanıklara ait olup olmadığına ilişkin Adli Tıp Kurumu raporunun dosyaya henüz gelmediği görüldü.

Sanık avukatları mahkemede, söz konusu raporun beklenilmesini ve eksik hususların giderilmesini talep etti. Sanıklardan Volkan Eroğlu, herkesin keyfinin yerinde olduğunu ancak kendilerinin yerinde olmadığını, normal bir birey olarak hayatını yaşayamadığını söyleyerek tepki gösterdi.

RAPOR BEKLENİYOR

Mahkeme başkanı ise keyfi olarak beklemediklerini, raporun düzenlenmediğini ifade etti. Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı da eksik hususların giderilmesini istedi. Mahkeme, söz konusu raporun beklenilmesine ve eksik hususların giderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.