Cash Out 2 konusu ve oyuncu kadrosu: Cash Out 2 filmi ne zaman çekildi?

2024 yapımı "Cash Out" filminin hemen ardından duyurulan devam filmi "Cash Out 2", yine John Travolta'nın canlandırdığı usta hırsız Mason Goddard'ın maceralarına odaklanacak. İlk filmde yüksek riskli bir soygunu gerçekleştiren Mason'ın bu kez çok daha büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalması bekleniyor. Aksiyon ve gerilimi birleştiren filmin oyuncu kadrosunda kimler var ve çekimleri ne zaman tamamlandı? İşte, merak edilenler: