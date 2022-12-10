Casus savcının firari gözcüsü yakalandı! Avukata silahlı saldırıda firari sanık hakim karşısında

AVUKATLARIN ANLATTIKLARI SANIĞIN İFADESİNİ ÇÜRÜTTÜ

Olay gününü de anlatan avukat Peker, arabasını park edip indiğinde Barış Havuz'u gördüğünü ve bulunduğu yerin aile apartmanı olması nedeniyle herkesin birbirini tanıdığını söyledi. Yabancı biri olması nedeniyle Havuz'un dikkatini çektiğini belirten Peker, "Diğer sanık Canip Kandemir de karşı taraftan geldi. Onun da yabancı biri olması nedeniyle 'iyi günler' dedim. Cevap vermeyerek diğer sanığa baktı. Apartmanın kapısına doğru yürüdüm, bana bakıyorlardı. Tuhaflığı hissettim. Kandemir bana 'abla bakar mısın' dedi. Yaklaşıp silahını gösterdi. 'Yapma' dedim. Ancak iki el ateş etti. Bacağımdan vurulmuşum" diyerek dehşet dolu anları anlattı. Avukatı Funda Sadıkahmet ise iki sanığın birlikte yargılandığı dosyaların bulunduğunu ve birlikte olduklarına dair sosyal medyada fotoğraflarının bulunduğunu belirterek sanığın "tanışmıyoruz" ifadesini çürüttü. Duruşma, olay görüntüsündeki kişinin sanık olup olmadığının bilirkişilerce tespit edilmesini için ertelendi.