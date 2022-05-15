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Giriş Tarihi: 15.5.2022 15:57 Son Güncelleme: 15.5.2022 15:58

Çatı katına ekili hint kenevirleri ve esrar ele geçirildi…Baba ve oğlu tutuklandı

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Çatı katına ekili hint kenevirleri ve esrar ele geçirildi…Baba ve oğlu tutuklandı

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Hani İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince yapılan operasyonlar sonucu, baba-oğul tarafından evin çatı katına ekilen hint keneviri ele geçirildi.

Polis yaptığı istihbarat çalışmalarında, Hani ilçesine bağlı Merkez Mahallesi'nde bulunan bir evin çatısında hint keneviri yetiştirildiğini tespit etti. Cumhuriyet Savcısından alınan arama kararının ardından polis, operasyon düzenlediği evde arama yaptı. Yapılan aramalarda. Eve ait çatı katta ekili 18 kök hint keneviri, çatı merdiveninde alüminyum tencere içerisinde saklı daralı ağırlığı 2.7 kilogram esrar, yine evin diğer bölümlerinde de çöp poşeti içerisinde 295 gram esrar ve kapaklı dolap içerisinde parça parça yaklaşık 18 gram esrar maddesi ele geçirildi. Polis, ev sahibi C.A. ile oğlu V.A.'lı gözaltına aldı. Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan baba-oğlu Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen C.A. ile oğlu V.A., tutuklanarak cezaevine konuldu.

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Çatı katına ekili hint kenevirleri ve esrar ele geçirildi…Baba ve oğlu tutuklandı
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