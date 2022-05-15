Çatı katına ekili hint kenevirleri ve esrar ele geçirildi…Baba ve oğlu tutuklandı

Polis yaptığı istihbarat çalışmalarında, Hani ilçesine bağlı Merkez Mahallesi'nde bulunan bir evin çatısında hint keneviri yetiştirildiğini tespit etti. Cumhuriyet Savcısından alınan arama kararının ardından polis, operasyon düzenlediği evde arama yaptı. Yapılan aramalarda. Eve ait çatı katta ekili 18 kök hint keneviri, çatı merdiveninde alüminyum tencere içerisinde saklı daralı ağırlığı 2.7 kilogram esrar, yine evin diğer bölümlerinde de çöp poşeti içerisinde 295 gram esrar ve kapaklı dolap içerisinde parça parça yaklaşık 18 gram esrar maddesi ele geçirildi. Polis, ev sahibi C.A. ile oğlu V.A.'lı gözaltına aldı. Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan baba-oğlu Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen C.A. ile oğlu V.A., tutuklanarak cezaevine konuldu.