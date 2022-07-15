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Giriş Tarihi: 15.7.2022 16:01 Son Güncelleme: 15.7.2022 16:17

Çatışmada yaralanan korucuya ziyaret

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, 2 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda yaralanan güvenlik korucusunu hastanede ziyaret etti.

CEREN ÇALIŞKAN CEREN ÇALIŞKAN
Çatışmada yaralanan korucuya ziyaret

Bitlis Hizan ilçesinde biri arananlar listesinde gri kategoride yer alan 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda güvenlik korucusu Hatip Atalay yaralandı. Atalay, ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Bitlis Valisi Oktay Çağatay, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Deniz İnan, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan ve Sağlık Müdürü Emine Kübra Dindar Demiray ile Atalay'ı tedavi gördüğü Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti.

Hastane yetkililerinden yaralı korucunun sağlık durumuyla ilgili bilgi alan vali Çağatay, Atalay'a ve ailesine geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

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Çatışmada yaralanan korucuya ziyaret
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