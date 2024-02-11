Çay gençleştirip ömrü uzatıyor

Çin'deki Sichuan Üniversitesi'nde çay tiryakilerini mutlu edecek bir araştırma yapıldı. Ülkede yaşayan 7 bin 931 yetişkin ile İngiltere'de yaşayan 5 bin 998 yetişkinin çay içme alışkanlıkları analiz edildi. Katılımcılara, siyah ya da yeşil çay içip içmedikleri ve ne sıklıkla içtikleri soruldu. Kan basıncı, kolesterol ve vücut yağı gibi biyolojik değerleri incelendi. Günlük siyah ve yeşil çay içenlerde daha yavaş biyolojik yaşlanma belirtileri görüldüğü ve günde üç fincan çay tüketenlerde faydaların arttığı kaydedildi. Ayrıca "Orta düzeyde çay tüketimi, istikrarlı çay içenler arasında en güçlü yaşlanma karşıtı faydaları sergilemiştir" denildi.