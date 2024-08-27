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Giriş Tarihi: 27.8.2024 11:00 Son Güncelleme: 27.8.2024 11:14

Çayırova'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde meydana gelen korkunç trafik kazası, bir can aldı. Kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen bir motosiklet ile kavşağa hızla giren ticari taksinin çarpıştığı o anlar, güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Kazada motosiklet tutkunu ve tamircisi olduğu öğrenilen Mustafa Bacakcı hayatını kaybetti.

ABBAS ÇAKAR
Çayırova’da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Kocaeli'nin Çayırova İlçesi Şekerpınar Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde, 23 Ağustos 2024 tarihinde meydana gelen feci trafik kazasında, ticari taksi sürücüsü Savaş B., kavşağa hızla girdiği esnada, Mustafa Bacakcı'nın kullandığı ve kırmızı ışıkta geçtiği belirtilen motosiklete çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrulurken, ticari taksi ise yol kenarındaki bariyerlere çarparak takla attı. Kazanın ardından olay yerine hemen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak özel bir hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü Mustafa Bacakcı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada taksi şoförü de yaralandı. Polis, kazayla ilgili detaylı bir soruşturma başlattı. Öte yandan kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Çayırova'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

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Çayırova'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
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