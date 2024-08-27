Kocaeli'nin Çayırova İlçesi Şekerpınar Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde, 23 Ağustos 2024 tarihinde meydana gelen feci trafik kazasında, ticari taksi sürücüsü Savaş B., kavşağa hızla girdiği esnada, Mustafa Bacakcı'nın kullandığı ve kırmızı ışıkta geçtiği belirtilen motosiklete çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrulurken, ticari taksi ise yol kenarındaki bariyerlere çarparak takla attı. Kazanın ardından olay yerine hemen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak özel bir hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü Mustafa Bacakcı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada taksi şoförü de yaralandı. Polis, kazayla ilgili detaylı bir soruşturma başlattı. Öte yandan kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Çayırova'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı