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Giriş Tarihi: 2.9.2022 16:19

Çaylaklar filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? The Rookies Çaylaklar filmi IMDB puanı kaç? (2019)

Çaylaklar Çin sineması içinde oldukça sevilen yapımlardan biri. 2019 yapımı filmin yönetmen koltuğunda Alan Yuen oturuyor. Çaylaklar filmi konusu ile aksiyon filmi severlerin beğenisini topluyor. Orijinal adıyla The Rookies Çaylaklar filmi nerde çekildi, IMDB puanı kaç? İşte film hakkında merak edilenler…

Çaylaklar filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? The Rookies Çaylaklar filmi IMDB puanı kaç? 2019

Çaylaklar filmi oyuncuları arasında Uzakdoğu sinemasının sevilen isimleri yer alıyor. Aksiyon ve suç filmleri arasında beğenilen yapımlar arasında olan yapım 2019 yapımı. Çaylaklar filmi konusu nedir? The Rookies Çaylaklar filmi nerede çekildi, IMDB puanı kaç? İşt, detaylar...

ÇAYLAKLAR FİLMİNİN KONUSU

Ekstrem sporlara düşkün olan Zhao Feng, kendini tesadüfen yasadışı uluslararası bir ticaretin içinde bulur. Bu durum üzerine özel ajan Bruce, Zhao'yu takip etmek için Budapeşte'ye gider. Bruce, berbat bir polis olan Miao Yan, profesyonel olmayan bir bilim insanı olan Ding Shan ve işsiz bir doktor olan Lv'den oluşan amatör bir birim kurar. Kıdemli ajan Bruce önderliğinde ekip, teröristlere karşı savaş açar.

Çaylaklar IMDB puanı 10 üzerinden 3.9 olarak belirlenmiş.

ÇAYLAKLAR FİLMİ OYUNCULARI

Wang Talu

Sandrine Pinna

Milla Jovovich

Xu Weizhou

Liu Meitong

Alan Wan

Björn Freiberg

David Lee McInnis

Suet Lam

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Çaylaklar filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? The Rookies Çaylaklar filmi IMDB puanı kaç? (2019)
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