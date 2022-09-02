Çaylaklar filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? The Rookies Çaylaklar filmi IMDB puanı kaç? (2019)

ÇAYLAKLAR FİLMİNİN KONUSU

Ekstrem sporlara düşkün olan Zhao Feng, kendini tesadüfen yasadışı uluslararası bir ticaretin içinde bulur. Bu durum üzerine özel ajan Bruce, Zhao'yu takip etmek için Budapeşte'ye gider. Bruce, berbat bir polis olan Miao Yan, profesyonel olmayan bir bilim insanı olan Ding Shan ve işsiz bir doktor olan Lv'den oluşan amatör bir birim kurar. Kıdemli ajan Bruce önderliğinde ekip, teröristlere karşı savaş açar.

Çaylaklar IMDB puanı 10 üzerinden 3.9 olarak belirlenmiş.