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Giriş Tarihi: 16.11.2021 17:11 Son Güncelleme: 16.11.2021 17:23

Çelebi’ye Entegre Sağlık Merkezi Yapılıyor

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Çelebi’ye Entegre Sağlık Merkezi Yapılıyor

Kırıkkale’ye bağlı Çelebi Belediye Başkanı Yaşar Erdemir, ilçe içerisinde Aile Sağlığı Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunun yer aldığı Entegre Sağlık Merkezi’nin yer tahsisi ve proje çalışmalarının tamamlandığını söyledi.

Çelebi Belediye Başkanı Erdemir, seçim döneminde verdiği sözleri bir bir yerine getirmeye devam ediyor. İlçe halkının büyük bir sabırsızlıkla beklediği Entegre Sağlık Merkezi'nin proje çalışmaları tamamlandı. Konu ile ilgili bilgi veren Başkan Erdemir, "Çelebi'mizde 7/24 saat esasına göre hizmet verecek olan, içerisinde Aile Sağlığı Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunun yer aldığı Entegre Sağlık Merkezi'mizin yer tahsisi ve proje çalışmaları tamamlanmış olup, yapımı için kısa süre içerisinde ihaleye çıkaracaktır" ifadelerini kullandı.



HAYIRLI OLSUN

"Bu yatırımı ilçemize kazandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanımız Sayın Dr. Fahrettin Koca, Sağlık Bakan Yardımcımız Sayın Halil Eldemir, Valimiz Sayın Bülent Tekbıyıkoğlu, Afad Başkanımız Sayın Yunus Sezer, Milletvekilimiz Sayın Ramazan Can, İl Başkanımız Sayın Mustafa Kaplan, İl Sağlık Müdürümüz Sayın Dr. Murat Ağırtaş ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Çelebi'mize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

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Çelebi’ye Entegre Sağlık Merkezi Yapılıyor
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