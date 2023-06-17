Çelik ailesinin acı günü... İş adamı Mehmet Çelik hayatını kaybetti

1965 yılında iş hayatına inşaat sektörüyle giren ve kısa sürede önemli işlere imza atarak Mehmet Çelik Şirketler Grubu'nu kuran Trabzonlu iş adamı Mehmet Çelik, Hakk'ın rahmetine kavuştu. 76 yaşında vefat eden Çelik'in cenaze namazı yarın (18 Haziran Pazar günü) ikindi namazına müteakiben Fatih Camii'nde kılınacak.

Çelik'in vefatına ilişkin ailesi tarafından yayımlanan mesaj şöyle: Mehmet Çelik kimdir? Mehmet Çelik 1947 yılında Trabzon'da doğdu. Of, Sarmaşık Köyü, İlyas Çelikoğlu ailesinden, Muhammed Çelik'in oğludur. Meryem Çelik hanım ile evliliğinden 9 çocuk sahibi oldu. Çocuklarından kızı Betül Çelik'i daha küçükken kaybetti.

1960'lı yıllarda, birçok Türk ailesi gibi kardeşleri ile birlikte Trabzon'dan ayrıldı. İstanbul'a gelerek Şişli Okmeydanı'na yerleşti. İş hayatına işçilikten başlayıp kısa sürede ustalığa terfi etti. Mehmet Çelik, kardeşlerini de yanına alarak 1965 yılında merkezi İstanbul'da olan ÇELİKLER A.Ş.'yi kurdu.

Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Murahhas Üyeliğini üstlendiği ÇELİKLER A.Ş. kısa sürede sektörde söz sahibi olmuş, bu süre içerisinde tahribi 2.250.000 m2 konut, 500.000 m2 çok katlı iş yeri ve 100.000 m2 iki fabrika inşaatını başarı ile bitirip zamanında teslim etmiştir. 1994 yılında iş hayatına Mehmet Çelik İnşaat, Tek Çelik İnşaat A.Ş. ve Medyatek A.Ş.'den oluşan MEHMET ÇELİK ŞİRKETLER GRUBU'nu kurarak, bunca yılın engin tecrübesi ile inşaat sektörüne ve ülke ekonomisine hizmeti devam etmektedir.