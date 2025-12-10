İstanbul Fatih’teki hırsızlar kamerada: Çelik kasayı açamayınca komple götürdüler!

Fatih'te iki ayrı iş yerine giren hırsızlar açamadıkları kasaları çaldı. Polis tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada kasalarda 200 gram altın, 13 bin dolar para ve çeşitli ziynet eşyaları bulunduğu belirlendi. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada hırsızların güvenlik kameralarınca görüntülendiğini belirledi.