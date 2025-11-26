SON DAKİKA | Cem Uzan’ın Paris’teki gizli kasasına TMSF el koydu

Gelişmeler sonucunda, İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi kararının Fransa'da tenfizi kapsamında toplam 319 bin 40 avro tahsilat gerçekleştirildi ve TMSF hesaplarına aktarıldı.

UZAN AİLESİNİN TÜRKİYE'YE VERMİŞ OLDUĞU ZARAR MİNİMUM 17,4 MİLYAR DOLAR

Cem Uzan ve ailesinin yönetiminde bulunan İmar Bankası'nda ikili kayıt tutulması yaklaşık 6,5 milyar Dolar kamu zararına sebep olmuş ve oluşan zarar halkın vergileriyle karşılanmıştı. Söz konusu zarar tutarı için TMSF, Hazine'den borçlanmış ve İmar Bankası'nın mağdur ettiği kişilere parasını geri ödeyebilmişti. Uzan Ailesinin sebep olduğu bu kamu zararı, DİBS'e endekslendiğinde bugünün parasıyla yaklaşık 17,4 milyar Dolara karşılık geliyor.