Cemal Reşit Rey Kongre Merkezi’nde 19 Mayıs etkinliği düzenlendi

Türk Milleti'nin bağımsızlık ateşinin yakıldığı Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 105'inci yılı Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı kapsamında Beyoğlu Taksim Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'nda çelenk töreni gerçekleştirildi. Törene İstanbul Valisi Ünal Kılıçarslan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, il müdürleri, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇELENK SUNDU

Törende İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay öğrencilerle birlikte Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla resmi tören sona erdi. Resmi tören sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Barosu ve siyasi partiler Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN OKUNDU

Çelenk törenin ardından Cemal Reşit Rey Kongre Merkezi'nde program düzenlendi. Törene, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri ile il müdürleri ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 19 Mayıs mesajı okundu. Erdoğan, "19 Mayıs 1919, güçlü Türkiye'nin inşasında ilk tuğlanın konulduğu tarihtir. Bu tarih istiklal ve istikbal ruhunun kıvılcımı olmuştur" ifadelerini kullandı.

"CUMHURİYET SAYESİNİZDE İLELEBET PAYİDAR KALACAKTIR"

Programda konuşan İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, "105 yıl önce bugün Mustafa Kemal ve arkadaşları, Samsun'a ayakbastı. 19 Mayıs onurdur, gururdur. 119 Mayıs bağrından binlerce kahraman çıkartan bir milletin şahlanışıdır. 9 Mayıs Yunan ordusunun İzmir'den denize dökülmesidir, 19 Mayıs Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Türkiye yüzyılında ve gelecek yüzyıllarda İlimle, irfanla, sanatla, sporla yetiştireceğimiz siz gençler sayesinde cumhuriyetimiz ilelebet payidar kalacaktır" dedi.

KAHRAMANLIK RUHU

Yapılan konuşmanın ardından TRT tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı için hazırladığı barkovizyon filmi izletildi. Sonrasında ise öğrenciler tarafından "Kahramanlık Ruhu" isimli gösteri ile çeşitli şovlar gerçekleştirildi. Program, 19 Mayıs konulu resim, şiir ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.