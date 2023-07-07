Cemevi saldırganının cezası belli oldu

Ankara'da cemevlerine yönelik saldırıya ilişkin Ankara 63. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuklu sanık Ahmet Ozan Karaca ile Müşteki Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı, Fatma Ana Cemevi ve Demokratik Alevi Dernekleri temsilcileri katıldı.
Karaca, Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Başkanı Özdemir Özdemir'in, "Neden ilk Türkmen Alevi Vakfına saldırdın?" sorusuna, "İlk orayı gördüm, orası denk geldi" yanıtını verdi. Mahkemede Ahmet Ozan Karaca'ya 'Silahla basit yaralama' suçundan 9 ay, 'İbadethanelere ve mezarlıklara zarar verme' suçundan ise 8 yıl hapis cezası verirken, Baver Gül ve Çağdaş Can Bardakçı'nın beraatine hükmetti.