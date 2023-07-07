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Giriş Tarihi: 7.7.2023 18:32 Son Güncelleme: 7.7.2023 18:48

Cemevi saldırganının cezası belli oldu

Ankara'nın Çankaya ve Mamak ilçelerindeki bazı Alevi sivil toplum kuruluşları ile cemevine saldıran Ahmet Ozan Karaca'ya 'Silahla basit yaralama' suçundan 9 ay, 'İbadethanelere ve mezarlıklara zarar verme' suçundan ise 8 yıl hapis cezası verdi.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Cemevi saldırganının cezası belli oldu

Ankara'da cemevlerine yönelik saldırıya ilişkin Ankara 63. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuklu sanık Ahmet Ozan Karaca ile Müşteki Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı, Fatma Ana Cemevi ve Demokratik Alevi Dernekleri temsilcileri katıldı.

Karaca, Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Başkanı Özdemir Özdemir'in, "Neden ilk Türkmen Alevi Vakfına saldırdın?" sorusuna, "İlk orayı gördüm, orası denk geldi" yanıtını verdi. Mahkemede Ahmet Ozan Karaca'ya 'Silahla basit yaralama' suçundan 9 ay, 'İbadethanelere ve mezarlıklara zarar verme' suçundan ise 8 yıl hapis cezası verirken, Baver Gül ve Çağdaş Can Bardakçı'nın beraatine hükmetti.

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Cemevi saldırganının cezası belli oldu
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