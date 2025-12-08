Cennetin Çocukları 13. bölüm izle! “İnsanların hayatlarıyla, emekleriyle oynayan bir hırsızsın!”

İskender için her şey yeterince zorken, üzerine bir de Reşat'ın onun hâlâ yaşadığını öğrenmesi eklenir. Savaş İskender'in kapısına; kasabasına dayanmıştır. Reşat beraberinde bir ordu ile onun karşısına çıkmaya hazırlanırken İskender sevdiklerini koruyabilecek midir?