Haberler Yaşam Haberleri Cennetin Çocukları 13. bölüm izle! “İnsanların hayatlarıyla, emekleriyle oynayan bir hırsızsın!”
Giriş Tarihi: 8.12.2025 21:15

TRT 1’in beğeniyle takip edilen dizisi Cennetin Çocukları bu hafta 13. bölümüyle izleyiciyle buluşuyor. Heyecanın giderek arttığı yeni bölümde Gönül, gerçekleri öğrenmiş ve İskender’i terk etmiştir. İskender için her şey yeterince zorken, üzerine bir de Reşat’ın onun hâlâ yaşadığını öğrenmesi eklenir. İşte Cennetin Çocukları 13. bölüm full izle bağlantısı.

Cennetin Çocukları 13. bölümle ekranlara dönüyor. Gerçeklerin ortaya çıkmasıyla Gönül'ün aldığı kararlar dizinin seyrini değiştirirken, İskender'in bu kırılma noktasında vereceği tepki izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Yeni bölümde duygu yüklü sahneler ön plana çıkıyor. İşte Cennetin Çocukları son bölüm izle bağlantısı.

CENNETİN ÇOCUKLARI 13. BÖLÜM İZLE

Pazartesi günleri TRT 1 ekranlarında yayınlanan Cennetin Çocukları, 13. bölümüyle seyircisiyle buluşuyor.

8 Aralık 2025 tarihli bu haftaki bölüm yayınlandığında izlemek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

https://www.trt1.com.tr/diziler/cennetin-cocuklari

CENNETİN ÇOCUKLARI 13. BÖLÜM KONUSU

Gönül, gerçekleri öğrenmiş ve İskender'i terk etmiştir. Peki hayalleri birer birer yıkılan İskender, ayakta kalabilecek midir?

Kandırılmış ve aşkı tarafından ihanete uğramış gibi hisseden Gönül, bu acıya nasıl dayanacaktır? Cennet'e gerçekleri söyleyecek midir?

İskender için her şey yeterince zorken, üzerine bir de Reşat'ın onun hâlâ yaşadığını öğrenmesi eklenir. Savaş İskender'in kapısına; kasabasına dayanmıştır. Reşat beraberinde bir ordu ile onun karşısına çıkmaya hazırlanırken İskender sevdiklerini koruyabilecek midir?

