Ceren Damar dosyasında son dakika gelişmesi: Katilinin dedesi ek savunma yaptı!

Ankara Çankaya Üniversitesi'nde araştırma görevlisi Ceren Damar, kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından silahla vurulduktan sonra bıçaklanarak öldürülmüştü. Yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen Hasan İsmail Hikmet'in dedesi İsmail Elçi'ye, tanık olarak dinlendiği duruşmadaki 'Eşeği baştan çıkarır sıpanın oynaması' ifadeleri nedeniyle 'Ölenin hatırasına hakaret' suçundan dava açılmıştı.

"ORTA ÇAĞ ZİHNİYETİYLE HAREKET EDİLDİ"

Mahkemede söylediği sözlerin tepki çekmesinin ardından Ankara 39. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan İsmail Elçi'nin hakaret fiilini alenen işlediği gerekçesiyle talimatla Ankara 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde ek savunması alındı. 'Keyfe keyif verir kahvenin kaynaması, eşeği baştan çıkarır sıpanın oynaması' ifadelerini kullanan Elçi, ifadesinde "Müşteki vekilinin ve müşteki tarafın adeta ortaçağ zihniyeti ile hareket ederek, tarafımı köşeye sıkıştırmak ve akıllarınca sorular sorarak tarafımı haksız çıkarmaya çalışmak istemişlerdir" dedi.

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