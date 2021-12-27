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Giriş Tarihi: 27.12.2021 08:53 Son Güncelleme: 27.12.2021 09:12

Ceren Damar dosyasında son dakika gelişmesi: Katilinin dedesi ek savunma yaptı!

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Ceren Damar dosyasında son dakika gelişmesi: Katilinin dedesi ek savunma yaptı!

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde araştırma görevlisi olan Ceren Damar'ı tabancayla vurduktan sonra bıçaklayarak öldüren Hasan İsmail Hikmet'in dedesi İsmail Elçi'nin, talimatla ek savunması alındı. "Keyfe keyif verir kahvenin kaynaması, eşeği başkan çıkarır sıpanın oynaması" gibi akla ziyan bir ifadeye imza attığı önceki sözlerine atıf yapan Elçi savunmasında, Damar'a yönelik hakaretiyle kendisini köşeye sıkıştırmak istediklerini öne sürdü.

Ankara Çankaya Üniversitesi'nde araştırma görevlisi Ceren Damar, kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından silahla vurulduktan sonra bıçaklanarak öldürülmüştü. Yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen Hasan İsmail Hikmet'in dedesi İsmail Elçi'ye, tanık olarak dinlendiği duruşmadaki 'Eşeği baştan çıkarır sıpanın oynaması' ifadeleri nedeniyle 'Ölenin hatırasına hakaret' suçundan dava açılmıştı.

"ORTA ÇAĞ ZİHNİYETİYLE HAREKET EDİLDİ"

Mahkemede söylediği sözlerin tepki çekmesinin ardından Ankara 39. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan İsmail Elçi'nin hakaret fiilini alenen işlediği gerekçesiyle talimatla Ankara 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde ek savunması alındı. 'Keyfe keyif verir kahvenin kaynaması, eşeği baştan çıkarır sıpanın oynaması' ifadelerini kullanan Elçi, ifadesinde "Müşteki vekilinin ve müşteki tarafın adeta ortaçağ zihniyeti ile hareket ederek, tarafımı köşeye sıkıştırmak ve akıllarınca sorular sorarak tarafımı haksız çıkarmaya çalışmak istemişlerdir" dedi.

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Ceren Damar dosyasında son dakika gelişmesi: Katilinin dedesi ek savunma yaptı!
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