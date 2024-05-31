Cerrahi eğitimde yeni dönem

Cerrahi eğitiminde yeni dönem başlıyor. Hekimlerin yetkinliklerini artıracak modern merkez Ankara'daki Bilkent Şehir Hastanesi'nde açıldı. Türkiye'nin en büyük Laparoskopik Simülasyon Eğitim Merkezi hem şehir hastaneleri hem de genel hastaneler bazında ilk olma özelliğini taşıyor. Cerrahi eğitim alanı şeklinde faaliyet gösterecek merkez, hekimlerin kullanımına sunuldu.Merkezde eğitim alan hocalar, asistanlar Türkiye'de çeşitli yerlerde hizmet verecek. Alanda cerrahi simülasyon eğitimleri planlanacak. Hekimler laparoskopik cerrahide uygulamalar yaparak, el-göz koordinasyon becerilerini geliştirecek. Hastane Koordinatör Başhekimi Doç. Dr. Aziz Ahmet Surel, güncel teknolojilerle donatılan eğitim merkezine ilerleyen dönemde yeni eğitim alanlarının yapılacağını anlattı.Merkezde uygulamalı cerrahi eğitimlerinin yanı sıra teorik eğitim alanının da bulunduğunu ifade eden Surel, "Ülkemizde işini iyi bilen, pratiği kuvvetli meslektaşlarımızı yetiştirmek noktasında kıymetli bir eğitim merkezi olacak" dedi.