Cerrahpaşa yoğun bakımda tek Kovid hastası kaldı

Türkiye'nin en büyük pandemi merkezlerinden Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yoğun bakım servisinde bu hafta itibarıyla sadece bir Kovid hastası kaldı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. Oktay Demirkıran pandemide gelinen noktayı değerlendirdi: Pandeminin başından bu yana yoğun bakımlardaki hasta sayıları neredeyse en düşük noktasına ulaştı. Birçok yerde Kovid için ayrılan yoğun bakımların kapatıldığını görüyoruz. Aşılanma ve hafif seyirli yeni varyantlarla beraber, Kovid enfeksiyonunda hastaneye yatış ve yoğun bakım ihtiyacı oldukça azaldı. Türkiye genelinde Kovid hastaları gerçekten çok azaldı. Artık elektif dediğimiz, pandemi nedeniyle ertelenen cerrahi hastalarımız için yataklar hazırda bekletiliyor. Sağlık Bakanlığı'nın aşılama politikasını iyi bir şekilde yürütmüş olması, bize bu konuda çok ciddi yarar sağladı. Aşılamada oran arttıkça Kovid- 19 hastalarının azalması da sağlandı. Şu anda vaka sayıları hâlâ devam ediyor ama kritik noktaya gelmeleri daha düşük oranda artık. Aşılanması gereken yaşlı ve bağışıklık sistemi baskılanmış olan hastalar da (hatırlatma) aşılamalarını tamamladıkça sayılar beklendiği üzere aşağıya düşüyor ve bu hafta daha da aşağıya düşecek" dedi.AŞILAMADA yüzde 80.3 oranla mavi kategoride yer alan Tunceli'de, Kovid servisi ile yoğun bakımda yatan hasta kalmadı. İl Sağlık Müdürü Çağdaş Özdemir, "Kovid servislerinde ve yoğun bakım ünitelerinde yatan hastamız kalmadı. Vakalar da yakında sıfırlanacak" dedi.