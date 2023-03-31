Cesedi ormanlık alanda bulunmuştu: Sanıklar hakkında müebbet talebi

CİNAYET ORTASI ÇIKINCA WHATSAPP'TAN "HAYIRLI OLSUN" MESAJLARI ATMIŞ

Adli kontrolle serbest bırakılan şüpheli Cihan T.'nin babasına ait evi öldürülen Mustafa Keleş'in satın alması sebebiyle aralarında husumet bulunduğu ortaya çıktı. Cihan T.'nin Fatma Keleş ile olaydan önce yoğun görüşmeler yaptığı ve Mustafa Keleş'in öldürülmesini istediği öne sürüldü. Şüphelilerin dijital metaryellerine el konuldu. Şüphelilerden Serkan T'nin ulusal basında cinayet haberinin yer alması üzerine Mustafa Keleş'in olduğu düşünülen bir fotoğrafı WhatsApp uygulaması üzerinden "Hayırlı olsun" yazarak Fatma K, Cihan T, Mevlüt T. ve Soner T'ye gönderdiği ortaya çıktı.

TELEVİZYON PROGRAMINDA CİNAYETİ AĞAÇLARI KESENLERE BAĞLADI

Şüphelilerden İlyas A., cinayetin faili yada faillerinin bulunması için çalışma yürütüldüğü sırada bir televizyon programına katıldı. İlyas A. bağlam dışı "Mustafa Keleş'in katilleri bulunsun. Köyde ağaçları kesenler, çit kesenler cezalandırılsın" dedi. Anlattıkları ekipler tarafından kendisine sorulan İlyas A., "Bunu bu şekilde söylemem köyde bu tip olaylar yaşana yaşana en sonunda cinayetinde işlenecek seviyeye gelmesidir. Ben bu olayları yapanlarla bu öldürülme olayının da bağlantısı olabileceğini düşünüyorum. Bu olaydan en fazla bir ay kadar önce köyde bir çok kişinin ağaçları kesildi. Ölmeden kısa süre önce Mustafa Keleş'in de ağaçları kesilmiş. Ama Mustafa Keleş'in ağaçlarını kesen kişinin kızı Ayten'in beyanına göre amcası olan İbrahim Keleş'in kestiğini söylemektedir" dedi.

KARAKOLA İMZA ATMAYA GELDİĞİNDE NOTLAR BIRAKTI

Türkiye'de ikinci kez uygulanan tüm baz analizi olmak üzere tüm araştırmaların yapıldığı soruşturmada her ne kadar gerçek dışı beyanlar verilse de jandarma karakoluna imza atmaya gelen İbrahim Keleş'in olayı ikrar eden (olayı açıklamaya dayanan) beyanlar içeren notlar bıraktığı tespit edildi. İbrahim Keleş'in öldürülen Mustafa Keleş'in oğlunun evinin bahçesine de benzer nitelikte notlar bıraktığı tespit edildi. Notlarda ise "Mustafa Keleş'i biz kestik. Dördüncü adamı öldürdük, kimse bize bir şey diyemez" şeklinde benzer ifadelerin yer aldığı öğrenildi. Her ne kadar olayda kullanılan kesici alet tespit edilemese de İbrahim Keleş'in üzerine atılı suçu işlediği yönünde kuvvetli şüphe bulunması üzerine tutuklanmasına karar verildiği iddianamede yer aldı.

KARAKOLA BIRAKTIĞI NOTTA DNA'SI ORTAYA ÇIKTI

2014 yılında da köyde yaşayan Ahmet A.'ya ait ağaçların kesildiği ve bahçesine notlar bırakıldığı söz konusu notların incelendiğinde cinayetle ilgili bırakılan notların İbrahim Keleş'in yazı imza örnekleri ile benzerlik gösterdiği tespit edildi. Jandarma karakoluna bırakılan not üzerinde yapılan incelemede not üzerinde erkek genotipe ait bir DNA profilinin tespit edildiği, DNA profilinin İbrahim Keleş'in evinden alınan baltanın sap kısmından alınan numuneden elde edilen DNA profiliyle uyumlu olduğu tespit edildi.

"MUSTAFA'NIN KAFASINI KESİP GETİRİRSEN HER ŞEYİ VERİRİM" DEMİŞ

Köy sakinlerinden Dursun Ç.'nin olaydan sonra Cihan T. ile kahvede oturdukları "Cihan bak bu olayla ilgili seni suçluyorlar. Ne biliyorsan kendini temize çıkartmak için git anlat" dediği Cihan T.'nin ise etrafına baktıktan sonra "Aslında İbrahim Keleş'in eşi Fatma Keleş bu olaydan önce beni evine çağırdı. Bana Mustafa Keleş'in öldürülüp kafasının kesilmesi için bana teklifte bulundu. Eğer dediğini yaparsam maddi olarak istediğim her şeyi vereceğini söyledi. Bende bunun üzerine Fatma abla böyle şey olur mu sen cani misin?" dediği ortaya çıktı. Ancak olayın kendi üzerine kalmasından korkarak durumu jandarmaya gidip anlatmadığı öğrenildi.