Çeşme Belediyesi 138 milyon lira değerinde 5 parselini satışa çıkardı

İzmir’de CHP belediyeciliği iflas etti. İçine düştükleri borç batağı nedeniyle çalışanlarının maaşlarını dahi ödeyemeyen CHP’li belediyeler en temel belediyecilik hizmetleri arasında sayılan çöpleri dahi bulundukları yerden toplayamaz duruma düştü. İçine düştükleri borç batağından kurtulmak için tasarruf tedbirleri uygulamak yerine mülkiyeti belediyeye ait gayrimenkulleri satmayı tercih eden belediye başkanlarına CHP’li Çeşme Belediyesi de eklendi. Başkan Lal Denizli’nin talimatı ile toplam bedeli 138 milyon lirayı bulan 5 parsel daha Çeşme Belediyesi tarafından satış listesine kondu. İhaleler 23 Ekim 2025 Perşembe günü, Çeşme Belediyesi Meclis Salonu’nda yapılacak.

İzmir'de hayata geçirdikleri projelerle değil de içine düştükleri borç batağı ile gazete manşetlerini süsleyen CHP'li ilçe belediyeleri içine düştükleri mali krizden kurtulmak için çareyi mülkiyeti belediyeye ait gayrimenkulleri bir bir satmakta buldu. Bu güne kadar yüzlerce arsa, tarla, zeytinlik ve daireyi deyim yerindeyse haraç mezat elden çıkaran belediyeler yine de satmaya doyamadı.

CHP'Lİ ÇEŞME BELEDİYE BAŞKANI LAL DENİZLİ

5 ARSA DAHA

Son satış haberi CHP'li Çeşme Belediyesinden geldi. Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'nin talimatı ile mülkiyeti belediyeye ait 5 parsel toplamda 138 milyon lira muhammen bedelle satışa çıkarıldı.

İHALE 23 EKİM'DE

Çeşme'nin Alaçatı ve Sakarya Mahallelerinde bulunan parseller, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a maddesi uyarınca kapalı teklif yöntemiyle satışa çıkarıldı. Belediye tarafından yayınlanan satış ilanına göre, satışa konu taşınmazlar konut imarlı.

Büyüklükleri 587 ile 658 metrekare arasında değişen taşınmazlar 23 Ekim 2025 Perşembe günü, Çeşme Belediyesi Meclis Salonu'nda yapılacak ihale ile yeni sahiplerini bulacak.

BELEDİYENİN KASASINA 138 MİLYON LİRA KAYNAK AKTARILACAK

Satışa çıkarılan arsaların muhammen bedelleri 25 milyon TL ile 32 milyon TL arasında değişiyor. En yüksek bedelli taşınmaz Alaçatı Mahallesi Dikencik Mevkii'ndeki 630 metrekarelik arsa olurken, en düşük bedelli taşınmaz ise Sakarya Mahallesi Kalkandere Mevkii'ndeki 640 metrekarelik arsa olarak belirlendi.

Satışların belirlenen muhammen bedeller üzerinden gerçekleşmesi halinde belediyenin kasasına 138 milyon TL kaynak aktarılacak.

