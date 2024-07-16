Çeşme yangını kaynak kıvılcımından çıktı

İzmir'in Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi Deliklikoy mevkiindeki geçtiğimiz gün saat 12.00 sıralarında kaynak işlemi sırasında sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle ormanlık, makilik ve otluk alanda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen 2 uçak, 4 helikopter, 16 arazöz, 3 su ikmal aracı, 3 dozer ve yer ekibi, yangını iki buçuk saatte kontrol altına aldı. Dumandan etkilenen emekli sıhhi tesisat ustası Mesut Coşkunöz (68) ile oğlu Hilmi Coşkunöz (40) ve yeğenleri ev kadını Mine Elmas (35) yaşamını yitirdi. Yangında, Hilmi Coşkunöz'ün eşi ve diğer çocuğu ile Mine Elmas'ın iki çocuğunun sağ kurtulduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden 3 kişinin ise yangın sırasında panik yaparak evlerini terk ettikleri, araziye kaçtıkları ve bu nedenle dumandan etkilenerek hayatlarını kaybettikleri belirlendi. 3 kişinin evlerinin yangında hasar almadığı ortaya çıktı. Mesut Coşkunöz'ün emekli olduğu bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenildi. Oğlu Hilmi Coşkunöz'ün de babasına refakatçiyken mikrop kapıp iki gün önce taburcu olduğu belirtildi. Yangında hayatını kaybeden 2 çocuk annesi ve kalp hastası Mine Elmas'ın yangında çekmiş olduğu son görüntüler de ortaya çıktı. Elmas'ın, "Evlerimizin olduğu yer yanıyor. Dağa doğru kaçmaya çalışıyoruz. Bulunduğumuz yerde 4 yetişkin, 3 çocuk var" dediği duyuluyor.Olayla ilgili açıklama yapan İzmir Valisi Süleyman Elban, "Gözaltına alınan şüphelilerin bahçede kaynak ve hızar işleri yaparken, kıvılcımların makilik alana sıçraması sonucu yangının başladığı belirlendi. Ekipler buraya geldiklerinde 4 evde 8 vatandaşımızın yaşadığı söylendi. Evlerinden çıkmışlardı zaten. 5 vatandaşımızı süratle tahliye ettiler. Ekiplerimiz buraya ulaştığında 3 vatandaşımız araziye kaçmışlardı. Yangın söndürüldükten sonra üç vatandaşımızın maalesef hayatını kaybettiğini tespit ettik" dedi.