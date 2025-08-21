Çete lideri Ercan Yılmaz’a intikam cinayetinden ağır müebbet! Kırmızı bültenle aranıyordu 7 ay önce yurt dışından böyle getirildi





Ercan Yılmaz'ın 2010 yılında Ordu'nun Ünye ilçesinde Hasan Savaş'ı pusu kurup öldürdüğü ortaya çıktı. İddiaya göre yılmaz, 2002 yılında kavga sırasında öldürülen babası Cemil Yılmaz'ın ölümünden dolayı Hasan Savaş'ı sorumlu tutuyordu. Savaş o dönem bir süre cezaevinde kalmış, nefsi müdafaadan dolayı serbest bırakılmıştı.