Giriş Tarihi: 21.8.2025 08:18 Son Güncelleme: 21.8.2025 08:24

Son dakika haberi: İnterpol tarafından Kırmızı bültenle 15 yıldır aranan ve 7 ay önce Ermenistan’dan Türkiye’ye getirilen suç örgütü lideri Ercan Yılmaz (35) cinayet suçundan ağır müebbet hapse mahkum edildi.

Çete lideri Ercan Yılmaz’a intikam cinayetinden ağır müebbet! Kırmızı bültenle aranıyordu 7 ay önce yurt dışından böyle getirildi

İçişleri Bakanlığı 7 ay önce yaptığı açıklamayla, firari sanık Ercan Yılmaz'ın yurtdışında yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini duyurdu. Kırmızı bültenle İnterpol tarafından da 15 yıldır aranan suç örgütü lideri Yılmaz Ermenistan'da yakalanarak elleri ve gözleri bağlı halde uçakla Türkiye'ye getirilmişti.



Ercan Yılmaz'ın 2010 yılında Ordu'nun Ünye ilçesinde Hasan Savaş'ı pusu kurup öldürdüğü ortaya çıktı. İddiaya göre yılmaz, 2002 yılında kavga sırasında öldürülen babası Cemil Yılmaz'ın ölümünden dolayı Hasan Savaş'ı sorumlu tutuyordu. Savaş o dönem bir süre cezaevinde kalmış, nefsi müdafaadan dolayı serbest bırakılmıştı.



Hasan Savaş 2010 yılında Ünye ilçesi Ortayılmazlar mahallesinde evinin önünde çocuklarının gözü önünde öldürüldü. En az iki silahtan çıkan onlarca mermi Savaş'ın bedenine isabet etti. Küçük oğlu Tibet Han Savaş da saldırıdan yaralı kurtuldu.



Savcılık, sanıkların telefon görüşmeleri, şüpheli araç hareketleri ve kriminal incelemeleri dayanak göstererek olayın tesadüfi değil, tasarlanmış bir cinayet olduğuna dikkat çekti. İddianamede olayın intikam cinayeti olduğuna yer verildi.



Ünye Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Ercan Yılmaz, Hasan Savaş'ı tasarlayarak öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkûm edildi.

