Çevirme noktalarından kaçan lüks otomobil sürücüsü bisiklet sporcusunu ezdi

Ayrıca lüks otomobilde uyuşturucu madde görünümünde madde olduğu görüldü. Kaçan sürücünün Bostancı Sahil Yolu'nda uygulama yapan trafik polislerinden kaçtığı ve kaçma sonrasında bu kazanın olduğu belirtildi. Polis olayla ilgili 1 kişiyi Bostancı Şehit Polis Semih Balaban Polis Merkezi'ne götürüldü.