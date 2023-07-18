Çevirme noktalarından kaçan lüks otomobil sürücüsü bisiklet sporcusunu ezdi

Kaza, İstanbul Kadıköy Bostancı iskelesi onu Maltepe istikametinde sabah 06.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, lüks otomobil, profesyonel olarak bisiklet sporu yapan gruba çarptı. Çarpma sırasında 51 yaşındaki Doğanay Güzelgün savrulurken bisikleti hurdaya döndü.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine e polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde bisiklet sporcusu Doğanay Güzelgün'ün hayatını kaybettiği belirlendi.
KENDİSİ KAÇTI YERİNE BAŞKASINI GÖNDERDİ
Bisiklet sporcuna çarparak ölümün sebep olan ismi öğrenilemeyen sürücünün kaza sonrasında kaçtığı yerine ise başka birinin getirildiği iddia edildi.
Ayrıca lüks otomobilde uyuşturucu madde görünümünde madde olduğu görüldü. Kaçan sürücünün Bostancı Sahil Yolu'nda uygulama yapan trafik polislerinden kaçtığı ve kaçma sonrasında bu kazanın olduğu belirtildi. Polis olayla ilgili 1 kişiyi Bostancı Şehit Polis Semih Balaban Polis Merkezi'ne götürüldü.