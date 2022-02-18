Deniz salyası olarak da bilinen müsilaj geçtiğimiz yıl mart ayında Marmara ve Ege Denizi'nde ortaya çıkmış hem balıkçıları hem de turizm sektörünü olumsuz yönde etkilemişti.

Çevre Şehircilik İl Müdürü Bekir Çelen: “Tarama çalışmalarımız sürekli devam ediyor” | Video

Etkisini artıran müsilaj nedeniyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın girişimleriyle Marmara Denizi eylem planı kapsamında Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, İstanbul ve Tekirdağ'da temizleme çalışmaları başlatılmış ve Çanakkale Boğazı müsilajdan tamamen arındırılmıştı.