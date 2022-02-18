Deniz salyası olarak da bilinen müsilaj geçtiğimiz yıl mart ayında Marmara ve Ege Denizi'nde ortaya çıkmış hem balıkçıları hem de turizm sektörünü olumsuz yönde etkilemişti.
Çevre Şehircilik İl Müdürü Bekir Çelen: “Tarama çalışmalarımız sürekli devam ediyor” | Video
Etkisini artıran müsilaj nedeniyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın girişimleriyle Marmara Denizi eylem planı kapsamında Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, İstanbul ve Tekirdağ'da temizleme çalışmaları başlatılmış ve Çanakkale Boğazı müsilajdan tamamen arındırılmıştı.
EKİPLER BÖLGEYİ TARADI
Hafta sonu Nara Burnu açıklarında teknesiyle balık avına çıkan Çanakkale Kent Konseyi Başkanı ve Cevatpaşa Mahalle Muhtarı Evren Kızoğlu, müsilajın boğazda yeniden etkisini gösterdiğini açıklaması nedeniyle Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne bağlı ekipler harekete geçti. Nara Burnu'nda ve müsilajın daha önce yoğun olarak görüldüğü bölgelerde çalışma başlatan ekiplere , Güvenlik Grup Komutanlığı, Kıyı Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerde eşlik etti.
"TARAMA ÇALIŞMALARIMIZ ARALIKSIZ SÜRÜYOR"
Ekiplerin düzenli olarak bölgede tarama çalışmalarına devam ettiğini belirten İl Müdürü Bekir Çelen, " Geçtiğimiz yıl 17 noktada yaptığımız çalışmalarda 919,1 m3 müsilaj Marmara Denizinden toplanarak imha edildi. O süreçte denizlerimizdeki müsilaj kirliliğini yoğun gayretler sonucu tamamen ortadan kaldırdık.
Şuan bölgede düzenli olarak arama tarama çalışmalarımız devam ediyor. Çanakkale Kent Konseyi Başkanımızın ihbarının ardından ekiplerimiz hızlı bir şekilde harekete geçerek bölgede incelemelerde bulundu. Fakat bölgede müsilaja henüz rastlamadık. İnşallah da rastlamayız. Şuan için endişelenecek bir durum yok" diye konuştu.