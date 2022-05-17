Çevreciler katliama sessiz kaldı

Hükümete yönelik eleştiride sınır tanımayan çevre örgütleri, İstanbul Su İdaresi İSKİ’nin, Marmara denizine kimyasal atık boşaltmasına sessiz kaldı. Kimisi “Haberim yok” dedi kimisi telefona çıkmadı. Vatandaş kızgın
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Su İdaresi İSKİ'nin, Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinin Sultanköy mevkisinde denize kimyasal atık boşaltması, çevre sakinlerinin büyük tepkisine yol açtı. Vatandaş, sorunun hemen çözülmesini istedi. SABAH gazetesinin gündeme getirdiği çevre felaketine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Tekirdağ İl Müdürlüğü el koydu. Marmara Denizi'nden numune alan yetkililer, hazırladıkları raporu, önümüzdeki günlerde kamuoyuna açıklayacak.
HABERLERİ YOKMUŞ!
SABAH'a konuşan çevre dernekleri temsilcileri, İSKİ'nin Marmara Denizi'ne bıraktığı kimyasal atık konusunda bilgi sahibi olmadıklarını iddia ederek açıklama yapmaktan kaçındı.
'BİLMEDİĞİMİZ KONU'
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Yönetim Kurulu Başkanı Emin Korkmaz: Bilmediğim konu. Çevre Mühendisleri Odası'nı arasanız...
'BİZ SİZİ ARARIZ'
Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Ahmet Dursun Kahraman, SABAH muhabirine, "Konudan haberdar değilim. 1-2 saat sonra ararsanız konuşabiliriz" dedi. Ancak sonra bir daha telefonlara çıkmadı.
'BİLMİYORUM, BAKACAĞIM'
Mimarlar Odası Eski Genel Başkanı Mimar Eyüp Muhcu: Haberlere bakamadım. Bundan sonra bakabileceğim. Somut bilmiyorum. Bakacağım.
TEMA: AÇIKLAMA YOK
Çevre denince "En çevreci biziz" iddiasındaki Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı TEMA da konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.
ÇEVREYİ TEMİZLEMESİ GEREKENLER KİRLETİYOR Ahmet NiyaziAkçalık: ZiraatMühendisiyim.Derelerin suyu çamurgibi. Kimyasal atık içerensuyla tarım yapılıyor.Burada üretilen sebze vemeyveleri İstanbul halkı yiyor.Çevre felaketini önlemesi gerekenİBB, kendisi çevreyikirletiyor. Yazık. İlhan Yılmaz:Bu denizde yüzüyoruz.Kirliliğe kamukuruluşu İSKİ'ninneden olması ayrıcaüzücü. Ne yapacağımızışaşırdık. OğuzYavaş: 3 yıldırDeğirmenköy'den gelen sukirli. Çok ağır bir koku var. Gönül Yılmaz: 3 yıldırbalık bile tutulamıyor.Bölgemiz,çiftçiler için deyazlıkçılar için dekabusa dönüştü.