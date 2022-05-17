Çevreciler katliama sessiz kaldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Su İdaresi İSKİ'nin, Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinin Sultanköy mevkisinde denize kimyasal atık boşaltması, çevre sakinlerinin büyük tepkisine yol açtı. Vatandaş, sorunun hemen çözülmesini istedi. SABAH gazetesinin gündeme getirdiği çevre felaketine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Tekirdağ İl Müdürlüğü el koydu. Marmara Denizi'nden numune alan yetkililer, hazırladıkları raporu, önümüzdeki günlerde kamuoyuna açıklayacak.SABAH'a konuşan çevre dernekleri temsilcileri, İSKİ'nin Marmara Denizi'ne bıraktığı kimyasal atık konusunda bilgi sahibi olmadıklarını iddia ederek açıklama yapmaktan kaçındı.Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Yönetim Kurulu Başkanı Emin Korkmaz: Bilmediğim konu. Çevre Mühendisleri Odası'nı arasanız...Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Ahmet Dursun Kahraman, SABAH muhabirine, "Konudan haberdar değilim. 1-2 saat sonra ararsanız konuşabiliriz" dedi. Ancak sonra bir daha telefonlara çıkmadı.Mimarlar Odası Eski Genel Başkanı Mimar Eyüp Muhcu: Haberlere bakamadım. Bundan sonra bakabileceğim. Somut bilmiyorum. Bakacağım.Çevre denince "En çevreci biziz" iddiasındaki Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı TEMA da konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.ZiraatMühendisiyim.Derelerin suyu çamurgibi. Kimyasal atık içerensuyla tarım yapılıyor.Burada üretilen sebze vemeyveleri İstanbul halkı yiyor.Çevre felaketini önlemesi gerekenİBB, kendisi çevreyikirletiyor. Yazık.Bu denizde yüzüyoruz.Kirliliğe kamukuruluşu İSKİ'ninneden olması ayrıcaüzücü. Ne yapacağımızışaşırdık.3 yıldırDeğirmenköy'den gelen sukirli. Çok ağır bir koku var.: 3 yıldırbalık bile tutulamıyor.Bölgemiz,çiftçiler için deyazlıkçılar için dekabusa dönüştü.