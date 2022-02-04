Cezaevi yangınında tedavi altına alınan hükümlülerin isimleri belli oldu

Yapılan ek basın açıklamasında sağlık kurumlarında tedavi altına alınan hükümlülerin isimleri paylaşıldı. Kurumda kalan diğer hükümlülerin herhangi bir sağlık sorunu olmadığı ve tedavi altındaki hükümlülerin hayati tehlikesi bulunmadığı kaydedildi.
l. Serhat Işık
2. Fatih Yılmaz (Selahattin oğlu)
3. Barış Cumhur Keser
4. Tahsin Sönmez
5. Murat Cihan
6, Canbey Öztürk
7. Ferdi Efil
8. Salih Hoşnalcı
9. Abdullah Seyrek
10. Cafer Şayir
I l. Hüsnü Yılmazlar
12. Ergün Seziş
13. Furkan Can Manav
14. Yusuf Tokay
I5. Batuhan Güzel
16. Hüseyin Avcılar
17. Ufuk Savalmış
18. Durmuş Ali Yıldırım
19. Erkan Top
20. Özgür Sezgin
21. Fahrettin Sezgin