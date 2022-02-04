Haberler Yaşam Haberleri Cezaevi yangınında tedavi altına alınan hükümlülerin isimleri belli oldu
Giriş Tarihi: 4.2.2022 22:34 Son Güncelleme: 4.2.2022 22:36

Cezaevi yangınında tedavi altına alınan hükümlülerin isimleri belli oldu

ARZU KAYA ARZU KAYA
Cezaevi yangınında tedavi altına alınan hükümlülerin isimleri belli oldu

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Ümraniye E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda çıkan yangına ilişkin ikinci bir basın açıklaması yaptı.

Yapılan ek basın açıklamasında sağlık kurumlarında tedavi altına alınan hükümlülerin isimleri paylaşıldı. Kurumda kalan diğer hükümlülerin herhangi bir sağlık sorunu olmadığı ve tedavi altındaki hükümlülerin hayati tehlikesi bulunmadığı kaydedildi.


l. Serhat Işık
2. Fatih Yılmaz (Selahattin oğlu)
3. Barış Cumhur Keser
4. Tahsin Sönmez
5. Murat Cihan
6, Canbey Öztürk
7. Ferdi Efil
8. Salih Hoşnalcı
9. Abdullah Seyrek
10. Cafer Şayir
I l. Hüsnü Yılmazlar
12. Ergün Seziş
13. Furkan Can Manav
14. Yusuf Tokay
I5. Batuhan Güzel
16. Hüseyin Avcılar
17. Ufuk Savalmış
18. Durmuş Ali Yıldırım
19. Erkan Top
20. Özgür Sezgin
21. Fahrettin Sezgin

EN ÇOK OKUNANLAR

HDP’li Oya Ersoy kandil gecesi haddini aştı! TBMM'de İslam'a hakaret
İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu birbirini yalanladı; CHP karıştı!
Koronavirüs aşılarından sonra ilaç da güçlü bir silah oldu!
Samsun'da bir grup Atatürk heykeli etrafında döndü
Son dakika: Öğretmenlik Meslek Kanun Teklifi TBMM’de kabul edildi
Son dakika haberi | Türkiye'nin yeni nüfusu ne kadar oldu? TÜİK 2021 nüfus rakamlarını açıkladı
Ahmet Demiray Almanya'da sağlık hizmeti alamadı Türkiye'ye getirildi! "Allah devletimize güç kuvvet versin"
YASİN SURESİ OKUNUŞU, Yasin Suresi Duası Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı Ve Meali
Son dakika: CHP’li Başkan ve 2 memur gözaltında
Ukrayna'nın teklifine Rusya'dan yanıt: "Görüşmeye hazırız ancak..."
ARKADAŞINA GÖNDER
Cezaevi yangınında tedavi altına alınan hükümlülerin isimleri belli oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA