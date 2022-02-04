Cezaevi yangınında tedavi altına alınan hükümlülerin isimleri belli oldu

Yapılan ek basın açıklamasında sağlık kurumlarında tedavi altına alınan hükümlülerin isimleri paylaşıldı. Kurumda kalan diğer hükümlülerin herhangi bir sağlık sorunu olmadığı ve tedavi altındaki hükümlülerin hayati tehlikesi bulunmadığı kaydedildi.



l. Serhat Işık

2. Fatih Yılmaz (Selahattin oğlu)

3. Barış Cumhur Keser

4. Tahsin Sönmez

5. Murat Cihan

6, Canbey Öztürk

7. Ferdi Efil

8. Salih Hoşnalcı

9. Abdullah Seyrek

10. Cafer Şayir

I l. Hüsnü Yılmazlar

12. Ergün Seziş

13. Furkan Can Manav

14. Yusuf Tokay

I5. Batuhan Güzel

16. Hüseyin Avcılar

17. Ufuk Savalmış

18. Durmuş Ali Yıldırım

19. Erkan Top

20. Özgür Sezgin

21. Fahrettin Sezgin