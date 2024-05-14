Cezaevinde zehirlenen 115 kişi taburcu edildi! Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı

Diyarbakır Yüksek Güvenlikli D Tipi Cezaevi'nde dün sabah kahvaltıdan sonra rahatsızlanan 115 kişi olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Mahkûm ve personeller, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alınırken, jandarma ile polis geniş güvenlik önlemleri aldı. Yaklaşık 12 saat süren tedavilerinin ardından 2'si kadın 115 kişi hastaneden yine yoğun güvenlik önlemleri altında cezaevine nakledildi. Yaşanan gıda zehirlenmesi nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığı adli ve idari soruşturma başlattı.