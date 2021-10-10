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Giriş Tarihi: 10.10.2021 20:14

Cezaevindekilere örgüt talimatlarını aktardığı öne sürülen 10 şüpheli serbest kaldı

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Cezaevindekilere örgüt talimatlarını aktardığı öne sürülen 10 şüpheli serbest kaldı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile İzmir İl Jandarma ekipleri tarafından 3 ilde eş zamanlı düzenlenen PKK operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alınmıştı. Cezaevinde bulunan tutuklulara örgüt ile ilgili yönetici talimatlarını aktardığı iddia edilen 3 derneğe üye 10 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ortak PKK operasyonu düzenlendi. PKK/KCK terör örgütü adına silahlı/silahsız faaliyet yürüten tutuklu ve hükümlülerle cezaevlerinde görüşmeler yaparak örgütü yöneticilerinin talimatlarını aktardığı iddia edilen şüphelilere yönelik 3 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 12 şüpheliyi yakalamaya yönelik gözaltı kararı çıkartıldı.

7 Ekim günü İzmir merkezli olarak Manisa ve Hatay illerinde, Ege Tutuklu ve Hükümlü Aileleri İle Yardımlaşma Derneği (EGE TUHAY-DER), Anadolu Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (ANYAKAY-DER) ve İzmir Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAY-DER) isimli derneklere yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde ve adı geçen derneklerde yapılan aramalarda, terör örgütü propagandası içeren kitap, örgütsel doküman ve çok sayıda dijital malzemeye incelenmek üzere el konuldu. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 10 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Cezaevindekilere örgüt talimatlarını aktardığı öne sürülen 10 şüpheli serbest kaldı
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