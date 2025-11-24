Cezaevinden çeteye selam gönderdi: Görüntülü görüşme hakkı iptal edildi

Cinayet suçundan 11 yıldır Nizip ilçesindeki T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan Barış Uygun adlı hükümlü görüntülü görüşme sırasında Daltonlar Çetesi başta olmak üzere bazı kişilere teşekkür ederken çekilen görüntüler kendisi adına açılan sosyal medya hesabında paylaşılmıştı.

Barış Uygun, hükümlü olarak yattığı Nizip T Tipi Kapalı Cezaevinde görüntülü görüşme yaparken Daltonlar Çetesi'ne selam gönderdiği görüntüler sosyal medyada paylaşılınca hakkında disiplin soruşturması başlatıldı. Hükümlünün görüntülü görüşme imkânı iptal edildi.

CAZZ BARIŞ

"Cazz Barış" olarak tanınan Barış Uygun, 2014 yılının haziran ayında Mehmet Maviş adlı kişinin ölümüyle ilgili olarak aranırken cinayetten 10 gün sonra Şehitkamil ilçesinin Karacaoğlan mahallesinde yapılan kardeşinin düğününe katılacağı bilgisini alan Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından düğün salonuna yapılan baskınla gözaltına alınmıştı.