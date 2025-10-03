Cezaevinden çıkıp Narin’in mezarı ziyaret ettiler

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde 21 Ağustos 2024'te 9 yaşındaki Narin Güran korkunç bir cinayete kurban gitti. Narin cinayetinde "suçluyu kayırma" davasının Bölge İstinaf Mahkemesi 7'inci Ceza Dairesinde bozulması üzerine tahliye olan Birsen Güran, annesi Maşallah Güran ve amca Fuat Güran, cezaevinden çıkarak Narin'in mezarı başına gitti. Tahliye olan 3 kişi Narin'in mezarını ziyaret etti.

"BİR KİŞİ DAHİ NEDEN NEVZAT KATİL OLABİLİR DEMİYOR"

Tahliye olan Birsen Güran, Narin'in mezarı başında konuştu. 'Bir kişi dahi neden Nevzat katil olabilir demiyor' ifadesini kullanarak şöyle dedi: "Nevzat ve ailesi yargılanana kadar bu davayı bırakmayacağız. Narin'in annesi burada olması gerekirken neden cezaevinde? Bu kadın ne yaptı? Salim Abi ne yaptı? Enes ne yaptı? Birisi bunun cevabını versin!"

Birsen'e sarılıp göz yaşı döken Narin'in babası Arif Güran ise, "Bir "dar baz" bir de 7 defa ifade değiştiren bir insanın ağzıyla bu insanlar ceza yedi. Allahın izniyle istinaf nasıl bu kararı bozduysa, Yargıtay da diğer davayı bozsun. Her şey ortada, deliller ortada."