Cezaevinden çıktı kayınpederini öldürdü

Çanakkale'de cezaevinden 10 gün önce tahliye olan Can B. çocuğunu görmek için Esenler Mahallesi'ndeki kayınpederi Oktay Dürek'in evine gitti. Eşinin barışma teklifini kabul etmemesine sinirlenen Can B. , kayınpederi Oktay Dürek, eşi Esennur B., evde bulunan eşinin anneannesi Vildan A. ve eşinin teyzesi Gizem Ç. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya döndüğü sırada bıçağını çeken Can B. çocuğunun gözleri önünde adeta katliam yaptı. Kayınpederini öldüren, eşi Esennur B., anneanne Vildan A. ve eşinin teyzesi Gizem Ç.'yi bıçaklayan Can B. olay yerinden kaçtı. Olayda yaralanan Esennur B. ve Vildan A.'nın tedavilerinin devam etmelerine rağmen hastaneden kaçtıkları ortaya çıktı. Olaydan sonra kaçan Can B. kısa sürede yakalandı.