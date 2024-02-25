Cezaevinden izinli çıktı husumetlisini kurşunladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde cezaevinden izinli çıkan şahıs, marinadaki bir işletme önünde husumetlisini tabancayla vurarak öldürdü. Olay, dün saat 15.30 sıralarında Yalıkavak Marina içerisindeki bir işletmede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mumcular Cezaevi'nden izinli çıkan Şehmuz A., marinadaki bir işletme önünde husumetlisi Ercan Petek ile karşılaştı. Onlarca kişinin gözü nünde Petek'i karnından silahla vuran Şehmuz A., olay yerinden kaçtı. Ağır şekilde yaralanan Ercan Petek, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Güvenlik kameralarını da incelemeye alan polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.