Cezaevine gitarı alınmayan mahkuma manevi tazminat

Bandırma Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü olan Abdullah Aziz Arslan, cezaevine gitarının getirilmesi için başvuruda bulundu. Cezaevi yönetimi koğuşta bir enstrüman bulunduğu gerekçesiyle hükümlünün gitarını bulundurmasına izin vermedi. Cezaevinde kendisine gitarının verilmesi için Bandırma İnfaz Hâkimliği'ne dilekçe veren Arslan, infaz kurumunun uygulamasının hatalı olduğunu öne sürdü.

Başvurucu, mevzuat gereği her hükümlüye bir enstrüman verilebilecekken İnfaz Kurumunun her koğuşa bir enstrüman verdiğini dilekçesinde belirtti. İnfaz Kurumu da koğuşta bir bağlama bulunduğunu belirterek mevzuat uyarınca bu durumun aynı koğuşa gitar verilmesine engel oluşturacağı gerekçesiyle başvurucunun talebinin reddedildiğini bildirdi. İnfaz Hâkimliği şikâyetin kabulüne karar verdi, kararın gerekçesinde Resmî Gazete'de yayımlanan Ceza İnfaz Kurumlarında Bulundurulabilecek Eşya ve Maddeler Hakkındaki yönetmeliği göre, her hükümlüye bir enstrüman verilebileceğine işaret edildi.

KOĞUŞTA GİTAR KARARINI AYM'YE TAŞIDI

İnfaz Kurumu mahkumun teslim edilmesini istediği gitarının kargo yoluyla gönderilmesi nedeniyle İnfaz Kurumunun güvenliği açısından tehlike yaratabileceği, bu nedenle İnfaz Kurumu kantininden ücreti karşılığında yeni bir gitar almasının uygun olduğunu belirtmesi üzerine Abdullah Aziz Arslan Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru yaptı. Anayasa Mahkemesi mahkumun adli yardım talebini kabul ederken, maddi ve manevi varlığın korunması ve geliştirilmesi hakkının ihlal edildiğine, başvurucuyu da 3 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi.