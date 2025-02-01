Checker çetesi adliyeye sevk edildi

İstanbul merkezli 25 ilde vatandaşların kimlik bilgilerini para karşılığı satan "checker paneli" çetesine yönelik operasyonda 35'i suça sürüklenen çocuk olan toplam 68 şüpheli adliyeye sevk edildi. Yapılan çalışmalarda, bir grup tarafından panel adı verilen sistemler aracılığıyla kişisel verilerin ve kurumlara ait bilgilerin çalındığı, çalınan verilerin para karşılığı satıldığı ya da tehdit şantaj unsuru olarak kullanıldığı tespit edilmişti. Çetenin milyonlarca kişinin kişisel bilgilerini ele geçirip, oluşturdukları panelde sorguladığı çok sayıda genç kıza bu yolla şantaj yaptığı tespit edildi.