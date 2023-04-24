CHP2li İBB’nin skandal çalışması vatandaşın tepkisi sonucu ortadan kaldırdı

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi yeni bir skandala imza atarak Sarayburnu'ndaki sahil kenarında Cami motiflerini yere yerleştirerek vatandaşın basmasına yol açmıştı. Milli değerlerin ayaklar altına alınmasına ve üzerine basılmasına vatandaş büyük tepki göstererek sosyal medyadan eleştiri yağmuruna tutmuştu.

KILIÇDAROĞLU SECCADEYE BABSTARILDI, İMAMOĞLU CAMİLERİ AYAKLAR ALTINA ALDIRDI

CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir iftar programı sonrası seccade üzerindeyken çekilen fotoğrafı gündem olmuştu. Yaşanan seccade vakasından sonra, İBB'nin cami motiflerini insanların basabileceği bir şekilde yerlere yerleştirmesi tepkiyle karşılandı.

KUBBESİNDE HİLAL OLAN AYA İRİNİ'NİN TEPESİNE HAÇ EKLENDİ

İBB'nin Kariye Camii, Sultanahmet Camii ve Ayasofya Camii'nin bulunduğu motifleri Sarayburnu'nun en kalabalık yerlerinden birinin zeminine yerleştirerek insanların ayakları ile basmasına yol açmıştı. Aynı zamanda kubbesinde haç olmayan Aya İrini'ye haç eklemesi de vatandaştan tepki gördü. Tepkiler üzerine haç olan kısım demirle ezilip yok edildi.

CAMİİ MOTİFLERİNİN AYAKLAR ALTINA ALINMASINA BÜYÜK TEPKİ GÖSTERİLDİ

7'li Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı yardımcılığına getireceğini açıkladığı Ekrem İmamoğlu'nun İBB olarak İnsanların kutsallarından sayılan Camii motiflerinin yerlere yerleştirilmesiyle böyle bir skandala yol açması TCG Anadolu gemisini ziyaret edenler tarafından tepkiyle karşılanınca Bayram sonrası yaptığı bu skandal çalışmasının kaldırılması için görevliler sabahın erken saatlerinde amblemleri sökmeye başladı. Önce yere yakın yapılan çıkıntıların üzerindeki amblemler söküldü, daha sonrada demir çıkıntılar tek tek yerinden sökülerek çalışma ortadan kaldırıldı.