CHP Bilecik’te yeni başkanın da başkanlığı düştü! Yeniden seçim yapılacak





Şahin'in yerine meclis tarafından seçilen ve bir süredir Başkanlık görevini yürüten CHP'li Muharrem Tüfekçioğlu hakkında verilen hapis cezası Yargıtay tarafından onandı. Bu sebeple Tüfekçioğlu'nun Başkan vekilliği ve Meclis üyeliği görevleri düşürüldü.