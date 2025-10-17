CHP İzmir kongresinde şok! Başkan adayı Çağatay Güç kürsüde bayıldı

SALONDA GERGİNLİK ÇIKTI!

Güç'ün fenalaşmasının ardından salonda bir başka gerginlik daha yaşandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın yanına yaklaşan bir kişi, yüksek sesle, "Bir gün görüşeceğiz, beni ekmeğimden ettin. Benim adım Bülent Gerçek!" diyerek tepki gösterdi. Kısa süreli paniğe neden olan olayda, söz konusu kişi güvenlik görevlileri tarafından salondan uzaklaştırıldı.

Yaşanan bu iki olay, kongre atmosferini bir süreliğine gererken, parti yöneticileri ve delegeler ortamın sakinleşmesi için çaba gösterdi