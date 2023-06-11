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Giriş Tarihi: 11.6.2023 18:40 Son Güncelleme: 11.6.2023 19:39

CHP kadın kolları başkanı 5. kattan düştü

Rize'de CHP Kadın kolları başkanı ve son seçimde 3. sıra milletvekili adayı olan Nurdan Tavukçu Ardal 5 inci kattan düştü.

MUSTAFA BAYRAK MUSTAFA BAYRAK
CHP kadın kolları başkanı 5. kattan düştü

CHP Rize Kadın kolları başkanlığı yaparken son seçimlerde Milletvekili adaylığı için il başkanlığından istifa eden Nurdan Tavukçu Ardal cam silerken 5 kattan düştü. Rize Merkez Çarşı Mahallesinde oturan 3 çocuk Annesi Nurdan Tavukçuoğlu Ardal Çarşı Mahallesinde oturduğu binanın 5 inci katında cam silerken dengesini kaybetmesi sonucu düştü. Ağır yaralanan 54 Yaşındaki Nurdan Tavukçuoğlu Ardal Rize Devlet hastanesine kaldırıldı. Durumunun ağır olduğu belirtildi. Kurban Bayramı arifesinde kızını evlendirecek olan Nurdan Tavukçuoğlu Ardal'ın düğün hazırlıkları yaptığı belirtildi.

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CHP kadın kolları başkanı 5. kattan düştü
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